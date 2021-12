Lewandowski marca e iguala marca de Cristiano Ronaldo

Este já era o terceiro ano consecutivo em que Lewandowski superou o número de golos de Ronaldo e Messi.

Autor de 68 golos em 2021, entre jogos da seleção da Polónia e do Bayern, o máximo da carreira até agora, Lewandowski tinha esta sexta-feira a derradeira oportunidade de igualar um feito alcançado por Cristiano Ronaldo em 2013. E o polaco não falhou.

Robert Lewandowski precisava de marcar, pelo menos uma vez, ao Wolfsburgo - o jogo de despedida do Bayern em 2021 - para alcançar os tais 69 golos que o astro português conseguiu ao serviço do Real Madrid, a sua melhor marca pessoal. O golo lá apareceu ao minuto 87 do jogo que teve lugar em Munique.

Este é, já era, o terceiro ano consecutivo em que Lewandowski - apôs tê-lo feito em 2019 e 2020 - superou o número de golos do capitão da Seleção Nacional, assim do argentino Lionel Messi.

O avançado do Bayern está, contudo, longe - e assim ficará - de bater o maior recorde desde o início do século XXI: no ano civil de 2012, Messi apontou, ao serviço do Barcelona, um total de 91 golos em mais de 60 jogos.