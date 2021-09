Noel Gallagher, dos Oasis, feliz por Ronaldo não ter reforçado o Manchester City

Noel Gallagher manifestou apreensão quando leu na Imprensa que o craque internacional português poderia ser reforço de Pep Guardiola no Etihad

Conhecido adepto do Manchester City, Noel Gallagher, célebre músico da banda Oasis, como que assumiu, em entrevista ao 'talkSPORT', alívio por não ver o craque português a reforçar o emblema do coração do cantor e compositor.

"Não teria ficado satisfeito com isso [Ronaldo ir para o Manchester City]. Estou contente por ele ter ido para o United", afirmou Gallagher ao talkSPORT, não evidenciando preocupação por CR7 ser uma possível ameaça ao domínio do City esta época.

Dias antes de ser confirmado o regresso de Ronaldo a Old Trafford, 12 anos após ter saído, o internacional português foi associado, incessantemente, ao Manchester City, o que provocou desagrado a muitos adeptos dos red devils e... apreensão a Gallagher.

"Quando a história surgiu, mandei uma mensagem a alguém que conhecia no Manchester City a dizer: 'diz-me que isto não é verdade'. Na resposta, essa pessoa disse: 'Bem, aparentemente...". Instantaneamente, pensei que algo se estava a passar com o United", contou o músico britânico, no 'talkSPORT'.