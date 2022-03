"Lembro-me de ver o quão focado estava o Cristiano para ser melhor e eclipsar o Messi"

Os duelos entre Ronaldo e Messi em Espanha fizeram as delícias dos amantes do futebol pelo mundo fora. Karanka, ex-adjunto de Mourinho nos blancos, recorda esses tempos.

Aitor Karanka, antigo adjunto de José Mourinho e atualmente a trabalhar como analista na La Liga TV e como técnico analista na UEFA, recordou a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e entre Real Madrid e Barcelona. O espanhol viveu de perto essa acesa disputa e elogiou muito o internacional português que agora representa o Manchester United.

"Foi um prazer e um privilégio trabalhar com o Cristiano. Ele é um grande profissional e um líder. Não daqueles que está sempre a gritar, mas um que mostra que é um líder através da sua ética de trabalho. É o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Sempre teve o objetivo de ganhar e marcar golos. Quando eu estava no Real Madrid, a competição entre Ronaldo e Messi e entre Real Madrid e Barcelona fez-nos melhores como equipa e individualmente. Todos os jogos entre as duas equipas eram um enorme desafio para todos. É fantástico ver o Cristiano no Manchester United como um líder: ele quer a bola e quer jogar no ataque, mas quando a equipa está em dificuldades, ele está sempre lá", assegurou Karanka em declarações ao jornal Mirror.

"Lembro-me de ver o Cristiano antes dos jogos e o quão focado ele estava em marcar golos e ganhar, para ser melhor e eclipsar o Messi. Essa competição fez-nos melhorar", acrescentou o treinador.