Lance de Ronaldo na cara do guarda-redes não passou em branco pelo "pior clube do Mundo"

Clube brasileiro, que foi considerado o pior do Mundo após ter estado 11 meses sem ganhar qualquer jogo, partilhou o lance do craque luso.

O Íbis Sport Clube, clube que foi considerado "o pior do mundo" depois de 11 meses sem ganhar qualquer partida, não deixou passar em branco os dois falhanços consecutivos de Cristiano Ronaldo, no frente a frente com o guarda-redes do Luxemburgo, no embate de terça-feira, a contar para a qualificação para o Mundial de 2022.

O emblema brasileiro aproveitou para partilhar o momento menos feliz do craque português.

"Cristiano Ronaldo no Íbis? Entenda o caso", pode ler-se na publicação.