Kompany respondeu sobre a possibilidade CR7 no Burnley: "Precisamos de quem saiba correr"

Atual técnico do emblema do Championship foi questionado sobre o internacional português e respondeu com uma pequena provocação

Vincent Kompany, antigo central do Manchester City e atual técnico do Burnley, foi questionado sobre a possibilidade (remota) do clube do Championship contratar Cristiano Ronaldo. A resposta veio com uma provação.

"Precisamos de jogadores que saibam correr", afirmou o atual técnico do Burnley, que está no primeiro lugar do Championship, a segunda divisão do futebol inglês.