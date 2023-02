Kátia Aveiro felicita Cristiano Ronaldo pelo 38.º aniversário: "Quem diria..."

Irmã do avançado português escreveu uma mensagem emotiva para assinalar o aniversário de CR7.

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, recorreu à rede social para desejar, publicamente, um feliz aniversário ao irmão, que comemora 38 anos.

"Nada do que vivemos está aqui nestas fotos, isto são só registos, são só momentos, diante de tanta história... Dividimos alegrias e tristezas, vitórias e perdas que nos marcaram para sempre. Meu irmão, hoje completas mais uma volta ao sol, ao longo da tua caminhada sabes o que sempre te desejei e desejo (falo tantas vezes que até me dizes 'a minha poeta a falar de novo'). Desejo-te sabedoria, saúde, e que sigas sendo sempre esse ser humano de luz abençoado e filho de Deus. És a luz dos olhos dele, és a luz nos olhos de tanta gente, és um abençoado e nós uns privilegiados de te ter nas nossas vidas. Quem diria que aquele menino magrinho, traquina, que me atentava, se tornaria este homem, amigo, pai, filho, irmão, companheiro, profissional e o vencedor que é hoje... Ensinaste-me tanto e eu na altura ainda não entendia, mas hoje entendo, e só nós sabemos, tanta coisa. Meu irmão, meu amigo e companheiro, obrigada por tudo, obrigada por tanto. Parabéns, mano! Muita saúde. O resto eu sei que corres atrás... Sempre foi assim e sempre será assim. Amo-te", escreveu a cantora portuguesa.