Kátia Aveiro defende Ronaldo das críticas: "Podias 'coçar os tomates' e assobiar para o lado..."

Irmã do avançado português voltou ao Instagram e publicou um longo texto em que defende o jogador, alvo de fortes críticas nos últimos dias.

Kátia Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, recorreu, mais uma vez, à rede social Instagram para mostrar apoio, publicamente, ao avançado do Manchester United e da Seleção portuguesa. A cantora sublinha o "caráter e a dignidade" do internacional português e critica as pessoas que vivem "de queixo em pé", a apontar o dedo.

Kátia reforça que Ronaldo não tem de provar "mais nada" e que podia ficar "em silêncio", a "coçar os tomates e assobiar para o lado", mas que decidiu "ser diferente e corajoso como poucos cobardes o são".

A publicação na íntegra:

"Ainda bem que o caráter e a dignidade não te deixam. Tenho pena de gente que vive de queixo em pé, apontando o dedo como se tivessem construído mais do que tu.



Tem gente que é assim: fraca, 'inverdadeira' (nem sei se existe esta palavra) mas também não estou nada preocupada com isso; tem gente que vive na sombra, que vive de fachada, que vive na calada, são hipocritamente ingratos até com eles mesmos; hoje em dia alguém posicionar-se, ser corajoso, ser seguro, é criticado, as pessoas afogam-se na própria ilusão. Muitos vivem por ver os outros andar, até o próprio chão têm medo de pisar, pois têm medo de cair. Coitados, na verdade, não é menos nem é mais que ninguém quem é real, mas é maior quem é de verdade.



Hoje em dia está difícil encontrar pessoas assim. Tinhas tudo para te manteres em silêncio, não precisas provar mais nada, construíste um império vindo do nada, já tens um legado para as próximas gerações, isso já ninguém te tira, podias coçar os tomates (sim digo mesmo assim) e assobiar para o lado, andar no teu jato privado para onde quiseres, podias passear no teu barco de 27 metros de comprimento e curtir os dias ao sol do país que tu quisesses.



Tudo o que tens (conquistado com muito suor) é muito e é teu, só teu...



Podias e podes tudo o que quiseres, mas mais uma vez decides ser diferente e corajoso como poucos cobardes o são. Ser exemplo de homem é ir à luta sem medo das manchas que facilmente desaparecem do horizonte, ser homem é não desistir dos seus ideais, ser homem é mostrar verdade, é enfrentar os tubarões e seguir nadando (os teus filhos vão ter tanto orgulho de ti), o teu final não chegou ainda, mas estes últimos anos são exatamente iguais como os do início... Lembras-te?



Quando eles diziam 'ele não vai chegar a lugar nenhum, não vai ser nada na vida, ele fala errado, é fraquinho, é família de gente frágil e sem rumo'.

Diziam eles (coitados) só quem sabe de onde veio é que sabe para onde vai e tu, meu irmão, sabes bem do que és feito. Parabéns por nunca te desviares do teu caminho, sempre foi tu, e sempre serás só tu.



Não tem problema.



Tu aguentas, tu és único, tu és especial.

Que orgulho.

Obrigada, mano."