Kahn descarta Ronaldo no Bayern: "A estratégia é diferente"

Membro do conselho de administração do Bayern garante que crónico campeão alemão não vai avançar para a contratação do português

O futuro de Cristiano Ronaldo não deve passar pelo Bayern de Munique. Quem o garante é Oliver Kahn, lenda do clube germânico e atual membro do conselho de administração do crónico campeão alemão.

"Posso descartar uma tentativa de contratar Ronaldo. Todos nós adoramos Ronaldo, mas a estratégia é diferente", garantiu o antigo guarda-redes, em declarações à Sky.