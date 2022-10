Kahn confirma: "Falámos de Ronaldo, as superestrelas atraem atenção sobre a liga"

Dirigente do Bayern reconheceu que a ideia foi debatida no defeso

Oliver Kahn, diretor desportivo do Bayern, assumiu que no clube bávaro se falou de Ronaldo no defeso... mas muito brevemente, sendo descartado rapidamente.

"Falámos brevemente do Ronaldo no Bayern e provavelmente no Dortmund também. Vemos o panorama geral na Bundesliga. Obviamente as superestrelas como Ronaldo são um fator importante para atrair a atenção sobre a liga. É um dos maiores jogadores da última década. Mas rapidamente o descartámos", terá dito Kahn, em declarações recolhidas pela Marca.