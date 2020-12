Juventus responde a "provocação" do Barcelona com esta imagem de Ronaldo

Há um mês e meio o Barcelona provocou a Juventus com Lionel Messi. Agora os italianos responderam com Cristiano Ronaldo.

Há um mês e meio, o Barcelona saía de Turim com uma vitória, por 2-0, sobre a Juventus, partilhando depois nas redes sociais uma fotografia de Lionel Messi com uma "provocação" a Cristiano Ronaldo.

"Ficamos contentes pelo facto de terem sido capazes de ver o melhor de sempre no vosso relvado", escreveu o Barcelona no Twitter, com a fotografia de Messi. Na altura, a Juventus respondeu: "Provavelmente foram ver no dicionário errado. Vamos levar o verdadeiro a Camp Nou".

Este terça-feira a Juventus cumpriu a palavra, com Cristiano Ronaldo a marcar dois golos em Camp Nou frente ao Barcelona, e devolveu a "provocação" aos catalães: "Cumprimos a nossa palavra: trouxemo-lo", partilharam os italianos no Twitter, com uma fotografia do internacional português.