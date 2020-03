Juventus quer "dar" um 9 a Ronaldo e estes são os alvos definidos

Imprensa italiana dá conta do desejo da Juventus de reforçar o setor atacante.

"Um 9 para o 7": é assim que o Tuttosport dá início ao texto que revela a intenção da Juventus em contratar um ponta de lança para fazer parceria com Cristiano Ronaldo.

O clube campeão italiano com com Dybala e Higuaín como opções para a frente de ataque, mas o diário transalpino refere que Fabio Paratici, diretor desportivo da "vecchia signora", pretende oferecer ao treinador Maurizio Sarri um jogador que se mantenha mais fixo na grande área, à semelhança do que sucedia com Benzema nos tempos do CR7 ao serviço do Real Madrid.

Os alvos estão identificados: escreve o Tuttosport que Icardi é o preferido da Direção da Juve e as boas relações com o Paris Saint-Germain poderão facilitar eventuais negociações. As alternativas são Gabriel Jesus, do Manchester City, que agrada a Sarri, e Timo Werner, do Leipzig, que estará também sob observação.

Um assunto que poderá conhecer novos desenvolvimentos na janela de transferências de verão.