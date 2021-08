Juventus perde e o treinador afirma: "Não precisamos de pensar mais no Ronaldo"

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, comentou a saída de Cristiano Ronaldo da equipa italiana.

No primeiro jogo após a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus foi derrotada (0-1) pelo Empoli. O treinador Massimiliano Allegri, além de justificar o revés sofrido em casa, também foi questionado sobre a saída do jogador português da equipa. E pediu que Ronaldo, a partir de agora, fique no passado.

"O Cristiano marcou muitos golos, ele é muito bom nisso, é um jogador extraordinário, mas a partir deste momento não precisamos de pensar mais no Cristiano Ronaldo. Tenho um excelente grupo e há muito trabalho a fazer. Estarmos juntos neste momento irá ajudar-nos no futuro", afirmou.

Apesar do momento turbulento, Allegri acredita que a equipa vai reencontrar o caminho das vitórias. "Precisávamos de mais paz de espírito. Mas estou confiante: é um grupo com valores técnicos e morais importantes", disse