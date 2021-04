"Juventus não pode vender um jogador como Dybala. Ronaldo não é imortal"

Antigo médio do clube de Turim diz que o argentino é essencial.

É com enorme expectativa que se aguarda pela próxima temporada da Juventus. Depois do falhanço na Champions, caindo aos pés do FC Porto nos oitavos de final, e de um título praticamente perdido esta época na Serie A, são aguardadas algumas mudanças no clube de Turim. E com Ronaldo no centro da questão.

O futuro do craque português tem feito correr muita tinta e muito se falou, sobretudo, de um regresso ao Real Madrid. Angelo Di Livio, antigo médio da Juventus, considera que é essencial manter Dybala no plantel, colocando o argentino como prioridade, mesmo perante CR7.

"A Juventus não pode vender um jogador como Dybala. Na minha opinião, é o futuro do clube. Cristiano Ronaldo não é imortal, ainda que consiga sempre surpreender. Vejo Dybala no futuro da Juventus", afirmou ao jornal Gazzetta dello Sport.

Di Livio vestiu a camisola da Juventus entre as temporadas 1993/94 e 1998/99, tendo terminado a carreira na Fiorentina. No currículo tem, por exemplo, uma Champions.