"Juventus não conseguiu crescer em torno da superestrela Ronaldo"

A Juventus atravessa uma crise de resultados e continua a falar-se muito de Ronaldo. Del Piro defende que é fundamental parar de fazer comparações.

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus está longe de estar esquecida e com os maus resultados recentes da equipa, ainda mais se fala do português. Del Piero, antigo jogador dos bianconeri, acredita que não se pode continuar a fazer comparações entre o antes e o depois de Ronaldo, mas admite que "algo não funcionou" na equipa, que não conseguiu "crescer em torno da superestrela".

"É fundamental evitar fazer comparações com as épocas anteriores ou arranjar desculpas com o mercado ou com os que já não estão. Contam os que cá estão. Não penso que devamos falar do facto de não estarmos preparados, temos de lidar com a realidade. Obviamente ele não queria ficar e pagar um salário tão alto não teria sido o melhor. Continuo a pensar que o ataque da Juventus pode ser muito competitivo", explicou Del Piero, numa entrevista à Gazzetta dello Sport.

"O Ronaldo é um campeão e tivemos de o contratar. Mas o problema foi que a equipa não conseguiu crescer em torno da superestrela. Muitas vezes, julgámos as exibições do Cristiano quase independentemente das da Juventus, e é sintomático que algo não tenha funcionado. Os resultados nas provas europeias não estiveram à altura, mas, se pensarmos que o Manchester City ainda não conquistou uma Liga dos Campeões, percebemos que nem sempre o investimento é sinónimo de vitórias", acrescentou o ex-futebolista italiano.