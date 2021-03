Pasquale Bruno, antigo central da Juventus, acusa Ronaldo de mandar no balneário e critica a Direção pela gestão que está a fazer no clube. "É uma equipa vergonhosa", disse.

A Juventus continua a ser alvo de muitas críticas em Itália e Cristiano Ronaldo, embora tenha feito um hat-trick no último jogo, também está debaixo de fogo. Pasquale Bruno, antigo defesa-central dos bianconeri, disse que a gestão do clube é ruinosa e acusou Ronaldo de ser o líder "do espetáculo".

"A Juventus é uma equipa vergonhosa, liderada por Cristiano Ronaldo", disse no programa de televisão Tiki Taka. "Têm uma equipa vergonhosa. Jogadores como Bonucci e Chiellini ganharam nove títulos na quarta liga mais importante do mundo. Derrotaram um Barcelona acabado e, no dia seguinte, os jornais escreveram que eram uma equipa a ter em conta...", acrescentou.

O italiano acusou os jogadores de tomaram demasiadas decisões e deixou também críticas à Direção da Juventus. "A Direção está a arruinar tudo. Despediram o Allegri para contratar o Sarri e, na temporada seguinte, também o despediram, porque o Ronaldo e os companheiros é que dirigem o espetáculo. Dá a sensação de que os jogadores podem dar a opinião, mas isso não é bom. Não são eles que devem tomar as decisões", sentenciou Pasquale Bruno.