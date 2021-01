Juventus derrotou o Milan e Ronaldo distribuiu parabéns nas redes sociais

A Juventus venceu esta quarta-feira o Milan por 3-1 e reduziu a desvantagem para a liderança do campeonato italiano. Cristiano Ronaldo ficou em branco, adiou o recorde de maior goleador do futebol mundial, mas reagiu com tremenda satisfação a um triunfo essencial na corrida ao título.

"Parabéns rapazes por mais uma importante vitória", escreveu CR7 nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Com 37 pontos, mais um do que o clube nerazzurri, o AC Milan mantém a liderança isolada da Serie A, enquanto a Vecchia Signora é quarta colocada, com 30, mas com um jogo ainda por disputar.