Juventus confirma acordo com o United por Ronaldo: confira os valores do negócio

Vecchia Signora confirmou a saída e despediu-se do internacional português.

A Juventus confirmou esta terça-feira o acordo com o Manchester United por Cristiano Ronaldo.

De acordo com o comunicado do clube italiano, os red devils vão pagar 15 milhões de euros pelo craque português, em cinco exercícios, valor que pode aumentar "para um montante não superior a oito milhões de euros".

"A Juventus Football Club S.p.A. anuncia que fechou acordo com a sociedade Manchester United FC Ltd pela cessão definitiva dos direitos desportivos do jogador Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por um valor de €15,0 milhões, a pagar em cinco exercícios, que pode aumentar, durante a duração do contrato do jogador, para um montante não superior a oito milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos desportivos específicos. Esta operação gera um impacto económico negativo no exercício de 2020/2021 de 14 milhões de euros", pode ler-se em comunicado.

No site oficial, a Juventus despediu-se do jogador, relembrando todos os números do português ao serviço da Vecchia Signora.

"JUVENTUS DIZ ADEUS A CRISTIANO RONALDO. A 10 de julho de 2018, dois ícones do futebol europeu e mundial cruzaram-se. A 10 de julho de 2018, Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus, criando uma ligação esplêndida. Hoje, três anos depois, 133 jogos, 101 golos e 5 troféus depois, esse capítulo encerra. Hoje os caminhos de CR7 e da Juventus separam-se", escreveu a "Juve".