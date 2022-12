Jornal Marca diz que Cristiano Ronaldo esperava um contacto do Real Madrid

Segundo o jornal espanhol, Cristiano Ronaldo teve a esperança de regressar ao Real Madrid. Tal não aconteceu e o português assinou pelo Al-Nassr.

Num artigo em que faz o resumo dos dias em que Cristiano Ronaldo esteve sem clube, desde que se desvinculou do Manchester United a 22 de novembro, até assinar pelo Al-Nassr, a 30 de dezembro, o jornal espanhol Marca escreve que CR7 esperou por um contacto do Real Madrid, clube que representou durante nove temporadas (2009 a 2018).

Depois da participação no Mundial'2022, o internacional português treinou por dois dias no centro de treinos do clube merengue. E, nessa altura, Cristiano Ronaldo "esperou uma chamada que não se efetuou, a do Real Madrid", aponta aquela publicação.

O avançado assinou até 2025 com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.