Jorge Mendes sugeriu Cristiano Ronaldo ao PSG, afirmam em França

Futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser uma incógnita.

Numa altura em que o futuro de Cristiano Ronaldo é um dos temas mais quentes do mercado de transferências, com o Manchester United a manter a posição de que conta com o internacional português para 2022/23, em França afirmam esta terça-feira que Jorge Mendes, empresário do craque luso, sugeriu a contratação do jogador ao PSG.

Apesar de a possibilidade de juntar Ronaldo a outras estrelas como Messi, Neymar e Mbappé poder entusiasmar os adeptos do emblema parisiense, o "Le Parisien" afirma que o PSG não tem espaço para o português.

O mesmo jornal refere ainda a boa relação de Jorge Mendes com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, tal como com Luís Campos, conselheiro desportivo do PSG.