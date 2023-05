Jorge Mendes: "O Cristiano estará sempre no meu coração. A relação pessoal permanece"

Agente já não representa o craque português, agora na Arábia Saudita.

Jorge Mendes garantiu esta segunda-feira, à margem da gala do CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, na qual recebeu o Prémio Mérito Internacional, que mantém uma boa relação pessoal com Cristiano Ronaldo, que muito elogiou, isto depois de ter deixado de representar o internacional português, agora ao serviço do Al Nassr.

"O Cristiano estará sempre no meu coração. Se hoje visse outro Cristiano, assinava logo por baixo. É o melhor da história, temos de estar agradecidos a ele", disse.

"É o melhor jogador da história do futebol mundial, porque o futebol é golo. Vocês sempre falaram que ele era muito de força, muito de trabalho e um exemplo para os jovens, mas ele quando era mais novo também era tão virtuoso como Ronaldinho e Messi. Simplesmente transformou-se, tornou-se uma máquina. Agora está onde está, na Arábia. A vida é assim", afirmou aos jornalistas.

"É o maior embaixador de sempre do futebol português, temos todos de lhe estar agradecidos. A relação pessoal permanece", vincou.

Recorde-se que na gala foram, entre outros, premiados Carlos Pereira Santos, chefe de redação adjunto, e Carlos Veras, correspondente em Chaves, dois jornalistas d' O JOGO.

A gala decorreu em Viana do Castelo, onde Jorge Mendes viveu dez anos e começou carreira de empresário.