Jogo de estrelas sauditas frente ao PSG: eis os convocados, com Ronaldo a capitão

O ex-FC Porto Marega, o ex-Sporting Matheus Pereira e o ex-Sporting e Benfica Carrillo, todos do Al Hilal, juntam-se a Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, na Riyadh Season, equipa que vai defrontar o PSG.

Cristiano Ronaldo vai capitanear a equipa de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal que vai defrontar o PSG, na quinta-feira, num jogo de caráter particular e num evento patrocinado pelo estado árabe. E agora já se conhecem todos os convocados da equipa saudita, que junta os melhores jogadores dos dois clubes acima citados, dois dos mais poderosos daquele campeonato.

Além de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr "cede" Amin Bukhari, Abdulelah Al-Amri, Ali Lajami, Abdullah Madu, Sultan Al-Ghannam, Luiz Gustavo, Abdullah Al-Khaibari, Sami Al-Naji, Talisca e Pity Martínez à equipa de estrelas saudita. O Al Hilal ficará representado por Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Ali Al-Bulayhi, Jang Hyun-soo, Khalifah Al-Dawsari, Abdullah Otayf, Mohammed Kanno, André Carrillo, Matheus Pereira, Salem Al-Dawsari e Moussa Marega.

A Riyadh Season, como é apelidada, vai ser treinada pelo argentino Marcelo Gallardo, livre no mercado depois da saída do River Plate.