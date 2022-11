Jogadores, staff e Ten Hag "extremamente dececionados" com entrevista de Ronaldo

Ronaldo deu uma entrevista bombástica ao jornal The Sun, em que arrasa o Manchester United e o treinador Erik ten Hag.

Kaveh Solhekol, jornalista da estação de televisão britânica Sky Sports, adiantou que "Erik ten Hag e os jogadores do Manchester United estão extremamente dececionados com a forma e com o timing" com que Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornal inglês The Sun. Os red devils só descobriram que CR7 tinha conversado com Piers Morgan ontem já depois do jogo com o Fulham (em que o avançado não participou).

O Manchester United está agora "a considerar todas as opções" a respeito deste assunto, escreve o jornalista, que diz também que a direção e os jogadores "não entendem porque é que Ronaldo disse o que disse" na entrevista. Estão incrivelmente "desapontados" pelo facto de o internacional português ter "desrespeitado o clube, o treinador e os companheiros de equipa desta forma".

Solhekol avançou também que foi comunicado a Ronaldo, na quinta-feira, que não seria titular contra o Fulham, no domingo, mas que iria fazer parte do plantel. O experiente futebolista terá dito que estava doente - falhou os dois últimos jogos (Aston Villa e Fulham) por este motivo.

"Ninguém no Manchester United desrespeitou Ronaldo - nem mesmo quando ele saiu do estádio depois de se ter recusado a entrar em campo contra o Tottenham", escreve ainda o jornalista da Sky Sports na rede social Twitter.

