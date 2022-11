Jamie Carragher critica entrevista de Ronaldo: "Adeptos vão ficar do lado de Ten Hag"

Antigo futebolista reagiu à entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornal The Sun.

O antigo futebolista e agora comentador desportivo Jamie Carragher diz que Cristiano Ronaldo tem gerido mal a relação com Erik ten Hag e a estadia no Manchester United e, reagindo às declarações já divulgadas da entrevista do avançado ao jornal The Sun, o ex-Liverpool referiu que "99% dos adeptos vão ficar do lado" do treinador neerlandês.

"Ronaldo sob o comando de Ten Hag: anunciou que queria sair do clube, recusou a entrar num jogo, deixou no banco e saiu do estádio mais cedo. 99% dos adeptos vão ficar do lado de Erik ten Hag, o que mostra o quão mal Ronaldo tem gerido esta situação", escreveu na rede social Twitter.

De seguida, acrescentou: "O 1% vão ser o Rio Ferdinand, o Roy Kean e o Patrice Evra", lembrando os antigos futebolistas e colegas de painel, que são defensores do internacional português.