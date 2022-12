Um adepto levou uma camisola do Al-Nassr com o nome de Cristiano Ronaldo e o número 7 para o jogo desta segunda-feira contra o Al-Hilal.

O Al-Nassr empatou 2-2, esta segunda-feira, no dérbi frente ao Al-Hilal e nas bancadas houve uma cena que despertou a atenção. Um adepto da equipa da casa levou uma camisola do Al-Nassr já com o nome de Cristiano Ronaldo e o número 7, numa altura em que é dada como muito provável a idade do internacional português para Riade.

O Al-Nassr lidera o campeonato da Arábia Saudita, com 23 pontos. O adversário de hoje está em quarto lugar, com 21.

Ainda sobre a partida, o ex-Benfica Talisca (marcou um golo) e o ex-FC Porto Aboubakar foram titulares pelo Al-Nassr; Os ex-Sporting Vietto e Carrilo (que passou igualmente pelo Benfica) foram titulares pelo Al-Hilal, enquanto o também ex-leão Matheus Pereira foi suplente não utilizado.

Leia também Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo já terá agendada a realização de exames médicos no Al-Nassr De acordo com a estação de televisão CBS, o Al-Nassr está muito confiante de que vai conseguir contratar Cristiano Ronaldo e já terá mesmo agendado os exames médicos.

Também se gritou "Siiim" nas bancadas do estádio: