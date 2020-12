Já antecipam duelo no Barcelona-Juventus e não é entre Ronaldo e Messi

Na antecâmara do jogo entre Barça e Juve, há um possível duelo individual a captar atenções.

Já com o apuramento para os oitavos de final assegurado, Barcelona e Juventus vão entrar em campo na terça-feira para decidirem quem termina o grupo G da Liga dos Campeões no primeiro posto.

Na "primeira volta", o Barça bateu a campeã italiana por 2-0, em Turim, e a Juve terá agora a missão de vencer por três ou mais golos em Camp Nou, de forma a seguir para os "oitavos" como cabeça de série.

Como seria de esperar, há grandes expectativas em torno do duelo particular entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ainda mais depois de o astro português ter falhado o primeiro encontro, por estar infetado com covid-19. Contudo, há um outro "frente a frente" que está a captar a atenção dos espanhóis e também envolve o capitão da Seleção Nacional.

De acordo com o diário catalão Sport, Ronald Koeman prepara uma "revolução" no onze a apresentar frente à Juventus, na sequência do surpreendente desaire frente ao Cádiz, na Liga espanhola, e pondera dar a titularidade a nomes como Pedri ou... Francisco Trincão. No caso do extremo português, isso representaria um embate com o companheiro de Seleção Cristiano Ronaldo, numa espécie de duelo entre "mestre" e "aprendiz".

Algo que poderá ser confirmado por Koeman na antevisão do encontro, esta segunda-feira, ou apenas uma hora antes do pontapé de saída, aquando da divulgação das equipas iniciais. Ronaldo, salvo impedimento de última hora, será titular do lado italiano.