Italianos garantem que Jorge Mendes está em Turim para resolver futuro de Ronaldo

Ronaldo continua no centro dos rumores do mercado de transferências.

Continuam os rumores sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. Depois de na quarta-feira o diário francês L'Équipe ter avançado que o craque da Juventus se vê no Manchester City, esta quarta-feira, é a Gazzetta dello Sport a continuar a dar força a uma possível saída do português da "Vecchia Signora".

De acordo com as mesmas informações, Jorge Mendes, empresário do internacional luso, chegou esta quarta-feira a Turim, de forma a encontrar uma solução juntamente com Ronaldo.

Já o jornal "As" insiste na ideia de que Ronaldo quer abandonar o clube italiano, já desde março, tendo desde aí levado duas "negas" do Real Madrid: uma na primavera e uma no princípio de agosto. Ficam, por isso, abertas as opções de PSG e Manchester City.

Quanto ao PSG, tudo estará pendente da possível mudança de Kylian Mbappé para o emblema merengue. Aí, ver Messi e Ronaldo juntos não estaria fora de hipótese. Já a opção City ganha mais força agora que Harry Kane garantiu que vai permanecer no Tottenham.

Por outro lado, de acordo com o jornalista Frabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o PSG não estará interessado no português. Jorge Mendes ter-se-á aproximado do Manchester City com vista a uma transferência, mas ainda não há qualquer proposta. A Juventus pede 30 milhões pelo craque e os citizens não pretendem pagar qualquer valor, além de que desejam manter Gabriel Jesus.