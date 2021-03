Italianos apontam o dedo a Ronaldo após eliminação: "É gravíssimo, imperdoável"

Antigo treinador Fabio Capello tece críticas à ação do astro português no segundo golo do FC Porto em Turim.

A Juventus venceu o FC Porto num jogo impróprio para cardíacos, por 3-2, mas acabou por tombar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com os dragões a beneficiarem dos golos marcados fora de portas.

Como tal, a equipa italiana, favorita à partida para a eliminatória, está a ser criticada pela imprensa transalpina e nem Cristiano Ronaldo escapa. Aliás, o astro português tem sido um dos principais focos, nomeadamente por ter virado as contas à bola batida por Sérgio Oliveira no segundo golo portista.

"Traídos por Ronaldo", pode ler-se na primeira página da edição desta quarta-feira do Corriere dello Sport. Já Fabio Capello, antigo treinador - agora no papel de comentador -, também não poupou o goleador luso.

"É gravíssimo um jogador como Cristiano Ronaldo virar as costas na barreira, como aconteceu no livre. É imperdoável. (...) A Juventus cometeu erros elementares: na primeira parte, exagerou ao querer jogar a partir da defesa. Depois, esteve desatenta à segunda parte do FC Porto. Ofereceram o penálti e Demiral foi ingênuo ao ficar atrás do atacante", afirmou Capello.