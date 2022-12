Irmãs de Cristiano Ronaldo comentam transferência: "A fazer história uma vez mais"

Cristiano Ronaldo vai jogar no Al-Nassr, da Arábia Saudita. As irmãs do jogador assinalaram a oficialização do negócio.

"Orgulho da minha vida. A fazer história uma vez mais". Foram estas as palavras utilizadas por Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, para assinalar a mudança do avançado português para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Também nas stories da rede social Instagram, Elma Aveiro, a irmã mais velha de CR7, deu os parabéns ao "rei": "Deus sabe tudo e pode tudo. E estamos contigo sempre", escreveu.

A companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, também recorreu ao Instagram para comemorar o momento.