Irmãos recordam telefonema de Ronaldo que os conquistou: "Tenho a certeza..."

Fábio e Rafael da Silva assinaram pelo Manchester United em 2008/09 e Cristiano Ronaldo teve um papel decisivo.

Os irmãos Fábio e Rafael da Silva assinaram pelo Manchester United em 2008/09, provenientes dos brasileiros do Fluminense.

Em declarações ao "UTD Podcast", os jogadores explicaram um momento crucial para a decisão de rumarem aos "red devils", que envolveu Cristiano Ronaldo.

"Ele [Cristiano Ronaldo] ligou para o meu telemóvel e eu nunca me vou esquecer desse momento. No ecrã apareciam não sei quantos zeros [número internacional] e eu perguntei: "Mas quem será? Nunca recebi uma chamada com estes números". Atendi e soube logo que era ele porque já tinha treinado com ele antes", começaram por revelar.

"Ele [Ronaldo] disse apenas "Ah, meu irmão!". Eu corri para o autocarro a dizer logo: "É o Ronaldo, é o Ronaldo. Está a ligar para falar connosco!". Ele disse: "Ah, está a chover aqui em Manchester, como já sabem. Estou a ligar para dizer-vos para assinarem pelo Manchester United. Tenho a certeza que vão gostar de aqui estar". Nós nem queríamos acreditar. Foi espetacular", acrescentaram.