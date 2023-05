Irmão de Cristiano Ronaldo vai ser julgado, acusado de vender camisolas falsas da Juventus

A primeira sessão está marcada para 20 de julho de 2023.

A notícia está a ser avançada em Itália pelo jornal desportivo Corriere dello Sport e refere que o irmão de Cristiano Ronaldo, Hugo dos Santos Aveiro, vai ser julgado em Itália , onde é suspeito de vender camisolas falsas da Juventus. « Ronaldo, atualmente no Al Nassr, representou o clube de Turim de 2018 a 2021.

O Ministério Público italiano iniciou este processo em 2019, estando agora a primeira sessão marcada para 20 de julho de 2023.

Segundo o jornal desportivo, está em causa a venda de 13 mil camisolas do equipamento principal da Juve, com o nome de Ronaldo. E tambéM com o logótipo do museu do jogador.

O Corriere esclarece ainda que Hugo Aveiro teria um acordo com a empresa que produziu e vendeu as camisolas, mas que as mesmas foram fabricadas sem os direitos oficiais.