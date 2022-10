Irmã de Ronaldo cita Gandhi: "Primeiro ignoram-te..."

Kátia Aveiro recorreu às redes sociais para comentar momento do irmão Cristiano Ronaldo, que saiu mais cedo do encontro com o Tottenham, depois de não ter sido lançado por Ten Hag

Kátia Aveiro, uma das irmãs de Cristiano Ronaldo, veio a público comentar de forma mais ou menos enigmática o momento do craque português. Recorrendo às redes sociais, a cantora citou Mahatma Gandhi.

"Primeiro ignoram-te, depois riem de ti, depois atacam-te e no fim tu vences", pode ler-se no Instagram da irmã do internacional português.

Recorde-se que, na sequência da saída antes do final para os balneários de Cristiano Ronaldo, o Manchester United emitiu um comunicado a informar que o jogador português não integrará a equipa que vai defrontar o Chelsea, na próxima jornada da Premier League.