Irmã de Cristiano Ronaldo apoia eventual saída de Ten Hag: "Já vai tarde"

Publicação de Elma Aveiro nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo não escondeu o desalento no momento em que foi substituído na partida de domingo passado com o Newcastle, num episódio que fez aumentar as dúvidas em torno da sintonia entre o craque português e o treinador Erik ten Hag.

Elma Aveiro, uma das irmãs do capitão da Seleção Nacional, deu a entender nas redes sociais que apoia uma eventual saída do treinador neerlandês. "Já vai tarde", escreveu.

Ronaldo, recorde-se, foi tema no mercado de verão, altura em que muito se falou e escreveu sobre a possível saída do Manchester United. Leva dois golos em 12 jogos esta temporada e na Premier League apenas foi titular em duas das oito partidas em que participou. No dérbi com o City, não chegou, sequer, a sair do banco.