O ingresso de Ronaldo no Al Nassr continua a dar que falar, com as últimas notícias a apontar para um contrato que envolve o capitão da Seleção Nacional na candidatura saudita, a par de Egito e Grécia, ao Mundial'2030. O mesmo ao qual concorre Espanha e Portugal

O futuro de Cristiano Ronaldo tem sido um dos grandes temas na ordem do dia no mundo do futebol. Sem ainda o ter definido de forma oficial, a Imprensa espanhola avançou na noite de quarta-feira que o acordo com o Al Nassr estaria fechado. Na manhã desta quinta-feira, surgem novos pormenores na Imprensa do país vizinho.

De acordo com o jornal "Marca", o capitão da Seleção Nacional irá mesmo assinar o contrato com o clube da Arábia Saudita, por dois anos e meio, mas a ligação ao referido país será prolongada até 2030, como embaixador da candidatura saudita ao Mundial'2030.

Ao confirmar-se este cenário, o internacional português será a cara de uma candidatura rival à de Portugal (candidatura conjunta com Espanha e Ucrânia).

Perante esta notícia, António Boronha, antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, diz-se surpreendido ao mesmo tempo que acha pouco provável que Ronaldo venha mesmo a ser uma espécie de "embaixador" da candidatura da Arábia ao Mundial'2030, que pretende organizar conjuntamente com o Egito e a Grécia.

"Acho extremamente especulativo associar o Ronaldo a uma candidatura concorrente à portuguesa. Parece-me absurdo e não quero acreditar que seja verdade. A ser, é um problema essencialmente para o Ronaldo junto da opinião pública portuguesa, que já está dividida. Iria diminuir o número de 'Ronaldetes' que existem em Portugal, que são muitos. Não acredito que vá ser um embaixador de uma candidatura", afirmou, entrevistado pela Rádio Renascença.

"Ronaldo deveria desmentir, de imediato, para bem dele. Mas noto que Ronaldo tem sido preciso nos seus 'timings', quer na entrevista, a saída do Manchester United e o Mundial. As coisas não estão fáceis para o lado dele, mas deveria desmentir se acha que há credibilidade", disse ainda, em jeito de conclusão.