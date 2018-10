Premium ZOOM - Fantasma de Ronaldo vai pesar no "ElClássico" de hoje

A janela virtual com vista para o Mundo mostra alguns milhões de entradas quando se digitam palavras como "ElClassico" e Ronaldo. Nos Media de referência desportivos, em qualquer língua, fica-se com a sensação de que o primeiro confronto entre Bacelona e Real Madrid, hoje às 15h15, em Camp Nou, sem o português e sem Messi (lesionado), tem em Cristiano Ronaldo uma espécie de fantasma a assombrar os objetivos madridistas.

Numa perspetiva mais esotérica, o deus do futebol hoje pronuncia-se sem os seus dois mais mediáticos profetas da atualidade. Há quase 11 anos que não há um Barcelona-Real Madrid - "ElClássico" - sem Ronaldo nem Messi, ambos responsáveis por mais de 100 golos nos 30 "El Clássico" disputados nas várias competições espanholas.

No último confronto entre as duas equipas, disputado a 23 de dezembro de 2007 (o astro argentino não estava disponível e o português ainda não era jogador dos madridistas), o Real venceu em Camp Nou, por 1-0, com golo de Júlio Batista.

Dessa equipa ainda sobra o central Sergio Ramos, sendo que dos restantes titulares constavam nomes como os de Casillas, Pepe, Canavarro, Heinz, Snejider, Diarra, Raul, Robinho e Van Nistelrooy.

Do lado do Barça pontuavam Valdez, Puyol, Marquez, Milito, Abidal, Deco, Toure, Xavi, Ronaldinho, Iniesta e Eto"o.

Todos os Media do mundo fazem referência ao encontro de hoje e todos sublinham a ausência do duelo que encantou plateias na última década. Do lado de lá do oceano, por exemplo, o jornalista Bruno Rodrigues, da Folha de São Paulo, escreve algo sintomático, como um acrescento de alguma desertificação na atual conjuntura dos dois emblemas: "Não é só no campo que o jogo carece de apelo. Fora dele, o confronto direto entre os técnicos Ernesto Valeverde e Julen Lopetegui, ambos de perfil discreto, também não causa o frenesim de outros tempos".

Se Messi não joga porque partiu o braço na passada semana, já o internacional português não joga porque... joga e marca pela Juventus, emblema pelo qual ajuda a valorizar a marca da liga italiana.

Talvez por isso, Peter Staunton, correspondente chefe do Goal.com em Espanha opine sobre o impacto negativo, mesmo em termos europeus, da saída de Cristiano da capital espanhola: "Sem ele, o Real Madrid perde pontuação e descobre como é a vida sem o seu melhor marcador de sempre".

Entretanto, Cristiano Ronaldo faz ou manda fazer com gestos de veludo e elegância. Hoje puxa pelo Real e disse-o ao As, diário espanhol concorrente da Marca, órgão com intimidades assumidas no Santiago Bernabéu. Um exclusivo de Ronaldo vale dinheiro indireto e prestígio direto..."Tenho muito respeito pelo Barcelona, mas tenho o Real Madrid no coração. Por isso, espero que o Real seja feliz no jogo de hoje", afirmou ao As.

Ronaldo fez ontem mais dois golos, oferecendo a vitória à Juventus no terreno do Empoli. Sozinho, esta época, já contribuiu para mais vitórias do que as alcançadas pela sua anterior equipa. Sintomático, é. Vamos ver se é sistémico...