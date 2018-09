Tévez e a diferença entre Ronaldo e Messi: "Chegavas e já lá estava aquele maluco"

Avançado recordou os tempos em que coincidiu com Ronaldo e Messi.

No mundo do futebol, nem Carlos Tévez fica indiferente às habituais comparações entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O avançado argentino, que coincidiu com Ronaldo no Manchester United e com Messi na seleção, não teve problemas em definir uma diferença entre os dois jogadores, salientando o talento natural do argentino e a dedicação extrema do português.

"Nunca vi o Messi no ginásio, nem o via a fazer exercícios de receção de bola. O Messi fá-lo de forma natural. Vá, antes não marcava livres e agora mete a bola no ângulo... Isso foi porque treinou", afirmou Tévez aos jornalistas num evento de homenagem a Riquelme. Quanto a Ronaldo, o argentino recordou um episódio recorrente no United.

"O que se passa com o Ronaldo - e todas as mulheres podem ver isso - é que ele passa o dia no ginásio. É uma obsessão que tem. E sendo o melhor em tudo... Nós treinávamos às 9 da manhã, chegávamos às 8 e já lá estava aquele maluco ali. Chegavas às 7h30 e ele já lá estava. E pensavas, caraças, quando é que não está a trabalhar? Uma vez fui às 6 da manhã e ele já estava lá... Mas, como?", questionou o jogador do Boca Juniors.