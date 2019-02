Sono de qualidade afina a máquina de Ronaldo

Especialista em treino de sono conheceu o astro português em Manchester e recorda-o como "um miúdo engraçado".

Nick Littlehales não quer ser visto como o treinador de sono (ou "sleep coach") de Cristiano Ronaldo. Há mais de 22 anos a estudar as técnicas que podem ajudar a melhorar o método de descanso do ser humano, trabalhou com dezenas de instituições desportivas, com o objetivo de melhorar o rendimento dos atletas de alta competição. Transmitiu a ciência às equipas técnicas e médicas de clubes como Real Madrid, Chelsea ou Manchester United e foi em Old Trafford que conheceu um jovem CR7, com apenas 18 anos.

"O Ronaldo chegou ao clube quando eu trabalhava com eles. Era um miúdo engraçado, a correr de um lado para o outro, a fazer as fintas dele", começou por contar Littlehales a O JOGO, à margem do congresso médico-científico In4Med, organizado por estudantes da Universidade de Coimbra, onde foi orador. "Estava lá com o Giggs, o Scholes, pessoas que foram bem-sucedidas no futebol", disse, prosseguindo: "Eu e ele [Ronaldo] não éramos amigos, mas ele sabia o que eu fazia. Ele não está no meu site, não digo por aí que fui o "sleep coach" do Ronaldo. Mas ele sempre esteve bem no que toca ao sono e à recuperação", afiançou Nick Littlehales.