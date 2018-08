Sergio Ramos: "Aqui sempre nos sentimos uma família. Não sei do que fala Ronaldo"

O capitão do Real Madrid falou sobre as declarações do internacional português.

Sergio Ramos falou esta terça-feira, em conferência de imprensa, sobre as declarações de Cristiano Ronaldo, em que dizia que na Juventus eram como uma família.

"Aqui sempre nos sentimos uma família. Não sei do que fala. A chave do êxito foi essa, sempre fomos uma família e assim nos sentimos", começou por dizer o capitão do Real Madrid, que falou ainda da ida de Cristiano Ronaldo.

"Com ele perdemos um jogador desequilibrador e importante, mas não é por isso que vamos deixar de ganhar. O clube está por cima de todos os jogadores, incluindo os emblemáticos como ele. O Real Madrid não vai deixar de ganhar. Espero que lhe corra bem e a nós também", finalizou.