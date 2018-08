"Se eu tivesse uma bola de cristal...", brinca Jardel sobre o romance da irmã com Ronaldo

Ex-avançado de FC Porto e Sporting lembrou o namoro da irmã com o craque português.

Jardel, antigo jogador de FC Porto e Sporting, concedeu uma longa entrevista ao programa brasileiro "Aqui com Benja!", na qual abordou diversos temas. Entre eles, falou de Cristiano Ronaldo [foram colegas de equipa nos leões] e do já conhecido romance do craque português com a sua irmã, Jordana Jardel, com boa disposição.

"Eu via aquele miúdo com 16 anos depois do treino, todo vaidoso. Hoje, cinco vezes Melhor do Mundo, Cristiano Ronaldo. Tive a oportunidade de jogar dois anos com ele. Tiro-lhe o chapéu", começou por dizer.

"A minha irmã [Jordana Jardel] já namorou com ele. Se eu tivesse uma bola de cristal, e ela também...", concluiu.