Português joga pela primeira vez com a camisola dos campeões italianos

Cristiano Ronaldo vai ser titular no primeiro jogo em que vai alinhar com a camisola da Juventus. O treinador Allegri chamou as principais estrelas, desenhando um ataque com Douglas Costa e Paulo Dybala ao lado de CR7.

João Cancelo começa no banco e vai assistir, do lado de fora, aos primeiros minutos de Ronaldo em campo. No onze titular consta ainda Bonucci, jogador que regressou a Turim depois de uma época no Milan.