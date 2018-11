Ronaldo sobre Manchester: a melhor época, o sotaque e o gesto polémico para Rooney

Português recordou os tempos vividos em Manchester para o documentário "Wayne Rooney: The Man Behind The Goals".

Cristiano Ronaldo recordou os tempos passados ao serviço do Manchester United, clube que representou de 2003 a 2009 e que o catapultou para o estrelato mundial. O português deu o seu testemunho no documentário "Wayne Rooney: The Man Behind The Goals", que recorda os melhores momentos da carreira do antigo capitão do Manchester United, e elegeu a melhor época que passou em Old Trafford.

"Eu, Rooney e Tévez. 2007/2008 foi provavelmente o meu melhor ano no Manchester United", afirmou o jogador da Juventus, aproveitando também para deixar elogios ao avançado argentino.

Quanto à relação com Rooney, Ronaldo admitiu algumas dificuldades no início. "No início foi difícil. Era difícil manter uma conversa com ele porque não conseguia entender o que ele me dizia, uma vez que ele é de Liverpool. O sotaque é muito cerrado. Ao longo dos anos criámos uma boa relação, especialmente dentro do campo", atirou o português.

No documentário, o capitão da Seleção foi também questionado acerca daquele gesto polémico durante o Mundial'2006, onde foi apanhado a piscar o olho depois do lance que expulsou Wayne Rooney e deixou Inglaterra com menos um jogador durante os quartos-de-final. "Aquilo? Criaram um drama enorme sobre algo que nunca existiu. Não me arrependo do que fiz, quando jogas pelo teu país defendes sempre as tuas cores. Falei com ele quando cheguei a Manchester e continuámos amigos. Ele entendeu o meu ponto de vista", revelou.

Por fim, Ronaldo revelou o ponto alto do tempo passado em Old Trafford. "Sem dúvida, a conquista da Liga dos Campeões. Foi o ponto mais alto da minha carreira no United. Tínhamos uma parceria muito boa em campo, também com Tévez", afirmou, antes de concluir.

"Fomos liderados por um treinador fantástico, Sir Alex Ferguson, que sabia como tirar partido das qualidades dos seus jogadores. Rooney era o avançado, depois do Tévez, naquele primeiro ano com Saha. Marcámos imensos golos. Foi inacreditável, ganhámos todos os troféus. Fui muito feliz", rematou.