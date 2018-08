"Ronaldo seria um mau negócio para o Bayern de Munique"

Diretor de marketing do clube bávaro fala do lado negativo de ter uma grande estrela: "A marca de um jogador nunca pode ultrapassar a do clube".

Antes de chegar a acordo com a Juventus, especulou-se que Cristiano Ronaldo poderia jogar nos mais variados clubes, entre eles o Bayern Munique.

Apesar disso, na altura, Karl-Heinz Rummenigge, diretor-geral do clube bávaro, disse que não investiria tanto dinheiro num jogador com 33 anos, numa opinião que é agora partilhada pelos responsáveis do marketing do Bayern.

"Em termos de marketing, a contratação de Ronaldo não funcionaria no Bayern. Talvez funcione para outros clube, mas não no Bayern", começou por dizer Jorg Wacker, chefe do Departamento de Internacionalização, Marketing e Estratégia do campeão alemão.

"Ele transferiu-se do Real Madrid para a Juventus, mas talvez desapareça daqui a pouco tempo... Nós, no Bayern, acreditamos que a marca do jogador nunca pode ultrapassar a marca do clube", disse, durante um encontro com jornalistas.