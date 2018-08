"Ronaldo? Pelo menos, se jogarmos com o Real Madrid não começamos já a perder por 1-0"

Bonucci admitiu ainda que treinar com o internacional português permite aumentar o nível da equipa.

Leonardo Bonucci está de volta à Juventus, depois de um ano no Milan, e durante a sua apresentação falou sobre Cristiano Ronaldo e como a equipa ficou mais forte.

"Se estamos mais fortes com Ronaldo? Com o Cristiano do nosso lado, pelo menos, se jogarmos com o Real Madrid não começamos já a perder por 1-0", começou por referir Bonucci, explicando depois como é treinar com o internacional português.

"Treinar com o Ronaldo é uma motivação para toda a gente, ele não se desleixa em nada, está sempre focado e permite-nos aumentar o nível para a Juventus e da equipa", finalizou.