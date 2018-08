Ronaldo explica escolha pela Juventus: "Desde pequeno que queria jogar aqui"

Português deu entrevista ao canal do clube

Ainda não se estreou com a camisola da Juventus, mas já aumentou a imagem do clube italiano por todo o mundo. Em termos de marketing, o último passo foi o lançamento da J-TV, a televisão da Juventus que arranca este sábado, 11 de agosto, e para começar nada melhor que uma entrevista com o melhor futebolista do mundo.

Cristiano Ronaldo confessou que está feliz com tudo o que tem vivido até agora e explicou a preferência pela Juventus na hora de sair do Real Madrid. "É um grande clube, antes de mais. Desde pequeno, olhava para esta equipa, e dizia que queria jogar aqui um dia. Agora vou jogar por um clube fantástico, um dos maiores do mundo. Estou feliz. Sinto-me bem, tem sido tudo bom, o ambiente, os adeptos, as pessoas no campo de treinos são muito simpáticas comigo. Estou contente", confessou.

Muito acarinhado na chegada a Itália, Ronaldo lembra um momento especial vivido com a Juventus e confessa que não consegue escolher o ponto exato que o fez decidir-se pela Juve. "Não consigo. Nos últimos anos jogámos muitas vezes contra a Juventus e sempre tive um sentimento especial de que os adeptos gostavam de mim. O golo de bicicleta? Foi inacreditável. Lembro-me desse dia todos os dias, nunca me tinha acontecido. Na Liga dos Campeões, contra a Juventus, nos quartos de final, marcas um golo e toda a gente te aplaude no estádio. Foi inacreditável", relembrou.

Antevendo o futuro, Ronaldo lembrou que não estará obcecado com os golos e só pensa em ajudar a equipa. "O meu primeiro golo surgirá de forma natural. Não estou a pensar nisso. Sei que vou estar preparado. Estou pronto, mas o meu primeiro golo não interessa. Quero estar em forma, ajudar a equipa, ganhar troféus. É isso que quero."