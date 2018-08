Português vai estrear-se com a camisola da Juve num jogo simbólico para os adeptos

Hoje é o dia em que Cristiano Ronaldo vai envergar pela primeira vez a camisola da Juventus num jogo. A partida tradicional do clube contra a equipa B decorre na vila de Villar Perosa (16h00), cuja edilidade já fez saber que as medidas de segurança vão ser reforçadas. Entre agentes da autoridade e privados, 600 elementos vão zelar pela segurança dos jogadores e, sobretudo, dos espectadores que vão estar presentes. Após o anúncio da contratação do CR7 por parte da Juve, os ingressos esgotaram rapidamente, com cinco mil adeptos a garantirem o acesso às bancadas do Estádio Gaetano Scirea.

O jogo tem um caráter de festa para a equipa e adeptos. Os jogadores misturam com os fãs da equipa, num ambiente fantástico numa pequena vila a cerca de 60 quilómetros de Turim. Villar Perosa é a base da família Agnelli, proprietária da Juventus e o jogo é uma espécie de encontro familiar.

Recorde como foi o jogo de 2017, onde o resultado é o que menos interessa.