Ronaldo com mais um marco histórico: o clube 700, os números e o duelo com Messi

Cristiano Ronaldo atingiu mais um marco histórico na Lituânia e está cada vez mais próximo do recordista Josef Bican.

Cristiano Ronaldo é desde terça-feira o sexto jogador na história a quebrar a barreira dos 700 golos oficiais. Foram quatro golos à Lituânia que colocaram o português da Juventus no restrito clube, sendo que atingiu esse patamar com 98 golos por Portugal, entre seleções AA (93), olímpica (2) e sub-21 (3) - não foram considerados diversos escalões inferiores onde acumula mais 13 tentos.

Ora, perante os números que o CR7 vem apresentando ano após ano e admitindo mesmo a possibilidade de só jogar até 2022, quando chega ao fim o contrato que o vincula à Juventus, o capitão da Seleção tem razões de sobra para apontar ao recorde do melhor goleador de todos os tempos: falta-lhe marcar mais 106 (ver infografia).

Edson Arantes de Nascimento, o mítico e único Pelé, reclama para si o título de melhor artilheiro de sempre com um total de 1284 golos na carreira. Contudo, 517 desses tentos foram obtidos em partidas não reconhecidas como oficiais (jogos de exibição, de pré-época, de equipas mistas e outros que tais), quedando-se por 767 os oficiais nas contas da RSSSF (Fundação para a Recolha de Estatística do Futebol e Desporto). Um número que deixa o Rei dos brasileiros apenas no terceiro lugar do pódio, logo atrás do compatriota Romário que soma 772. No primeiro lugar surge Josef Bican, nascido em Viena em 1913 e que conheceu quatro nacionalidades diferentes, vindo a falecer checo em 2001. O histórico avançado do Slávia Praga, representou mais sete emblemas e terá conseguido 805 golos oficiais. Isto apesar de a RSSSF admitir que possam faltar alguns apontados na II divisão.

Ainda à frente do CR7, mas fora do pódio estão o húngaro Puskás (746) e o alemão Gerd Muller (735), jogadores de uma era mais moderna da de Bican e já contam, por exemplo, com participações em provas europeias, ao contrário do recordista cujos números se referem a campeonatos e taças nacionais, além de provas regionais. Ora, dadas as distâncias, não seria de estranhar que pelo menos Muller fosse superado já esta época.

Senhor de inúmeros recordes europeus e mundiais, Ronaldo tem em Messi o mais direto perseguidor no ativo, estando o argentino a 27 golos de chegar aos 700, isto não contabilizando os 11 que La Pulga fez pelo Barça B e C.

Seleções: Ali Daei é o último obstáculo

Com o póquer à Lituânia, Cristiano Ronaldo já chegou aos 93 golos com a seleção portuguesa e reforçou o estatuto de segundo melhor marcador de sempre por equipas nacionais. À sua frente, com mais 16 golos, resiste apenas o iraniano Ali Daei. Refira-se que dos 93 tentos por Portugal, 76 foram em competições oficiais e apenas 17 em jogos de preparação.

Único campeão nas três maiores ligas

Cristiano Ronaldo converteu-se na época passada no primeiro jogador a sagrar-se campeão em Itália, Espanha e Inglaterra, os países que possuem as três mais poderosas ligas europeias. Na primeira época na Juventus, o avançado falhou apenas o objetivo de sagrar-se melhor artilheiro da Serie A, depois de já ter sido o rei dos golos na Premier League (2008) e em La Liga (2011, 2014 e 2015).