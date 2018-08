"Real Madrid sem Ronaldo? Estou curioso para ver..."

Ernesto Valverde abordou a saída do avançado português para Itália

Pela primeira vez em muitos anos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não competem no mesmo campeonato. O treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, abordou a concorrência entre os dois jogadores e admitiu estar expectante com a reação, a vários níveis, do clube rival.

"A saída do Ronaldo parece que rompe com esta concorrência entre Messi e Cristiano, porque sempre que se fala de um, fala-se do outro. Tal como muitas pessoas estão um pouco curiosas, eu também estou. Estou expectante por ver o impacto que isto terá no jogo do Real Madrid e a reação que o clube terá neste mercado e, ao mesmo tempo, sabendo que Ronaldo está noutro clube, o impacto que pode ter no campeonato italiano e também na Liga dos Campeões", comentou o treinador espanhol.

Por outro lado, Valverde explicou as prioridades do Barcelona para esta época, uma vez que se tem questionado em Espanha se o clube da Catalunha não deveria fazer uma aposta mais séria na Liga dos Campeões, mesmo que isso tenha impacto negativo no desempenho caseiro.

"É certo que o Barcelona já venceu tudo e que houve uma época em que ganhou cinco em seis competições, mas ganhar tudo é muito difícil, ou nem se consegue. Claro que aqui a obrigação é aspirar a vencer tudo, mas o que sei é que a melhor maneira de ambicionar tudo é ser o melhor do primeiro ao último dia e só o campeonato te garante isso. Na Champions, tal como um Mundial, podes perder ou ganhar em dez minutos."