"Ou se gosta muito do Cristiano Ronaldo ou não..."

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, manifestou-se desiludido pela entrega do prémio The Best a Luka Modric.

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) mostrou-se esta terça-feira "desiludido" com o facto de o português Cristiano Ronaldo não ter sido distinguido com o prémio The Best, atribuído pela FIFA ao melhor futebolista do ano.

"Estou desiludido, não compreendo como as instituições desportivas não acarinham e promovem aqueles que são os seus principais protagonistas", disse Joaquim Evangelista, que na segunda-feira marcou presença na gala que distinguiu o croata Luka Modric, com o prémio The Best.

O presidente do SJPF considerou que, "objetivamente, Cristiano Ronaldo tinha de ganhar o prémio", mas admitiu que o internacional português vai querer continuar a estar no topo do futebol mundial.

"O Cristiano não deixa ninguém indiferente, ou se gosta muito dele ou não. O Ronaldo vai voltar ainda mais poderoso, não tenham dúvidas, ele vê coisas positivas onde os outros veem coisas negativas, vai fazer uma grande época e vai querer continuar a estar no topo do futebol", referiu.

O presidente do SJPF, que falava à margem da apresentação da coleção de cromos da I Liga, da Panini, admitiu que comparando com anos anteriores, Cristiano Ronaldo pode não ter tido o mesmo nível, mas acrescentou: "Cristiano Ronaldo e Messi, relativamente aos demais, têm uma distância enorme".

Evangelista considerou essencial que "a UEFA e a FIFA, de uma vez por todas, respeitem os protagonistas maiores do futebol, pois são eles que alavancam a indústria do futebol".

Nuno Gomes, também presente na apresentação da caderneta de cromos, disse ter "pena" que Ronaldo não tenha conquistado o prémio, e também se mostrou convicto de que o jogador da Juventus ainda vai lutar pelo The Best nos próximos anos.

"Não sei se é merecido ou não [o prémio de Modric], sei que se o Cristiano se ganhasse era bem entregue, tenho pena que não tenha ganhado, mas estou convicto que ele vai estar ainda na luta pelo prémio nos próximos anos", afirmou.