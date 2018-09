Modric revela mensagem de Ronaldo após vencer prémio da UEFA

Médio croata defrontou Portugal no empate a um golo no Algarve.

Luka Modric não reencontrou Cristiano Ronaldo no particular entre Portugal e Croácia (1-1), mas falou sobre o português. O médio do Real Madrid recordou a conquista do prémio Jogador do Ano da UEFA, que venceu com alguma surpresa, à frente de CR7, e confessou que recebeu uma mensagem do antigo companheiro de equipa no clube merengue.

"Mandou-me uma mensagem. Disse que estava contente por mim e que eu merecia. Temos uma boa relação", afirmou, em declarações à RTP, abordando o prémio The Best, no qual é finalista com o português e Salah. "Vamos ver. Estou feliz por estar nos finalistas e o que acontecer, acontecerá. Há pessoas a decidir. Tenho uma boa relação com o Ronaldo, continuará na mesma. Para mim os prémios individuais são importantes, mas mais importante são os coletivos. Não estou obcecado com isso", vincou.