"Dos meus sete Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo é o mais poderoso"

Preparador físico que orientou o astro português no Real Madrid enalteceu as qualidades do jogador.

Giovanni Mauri fez parte da equipa técnica de Carlo Ancelotti que orientou Cristiano Ronaldo durante duas temporadas no Real Madrid, entre 2013 e 2015, e continua a ver o astro português ao mais alto nível, mesmo contando os 33 anos que constam no cartão de cidadão da coqueluche da Juventus.

"Dos meus sete Bolas de Ouro, que na verdade são oito, porque o Maldini não ganhou nenhuma, mas merecia, Ronaldo é, sem dúvida, o mais poderoso de todos. É um campeão na sua cabeça e, consequentemente, no corpo. Ele está atento a todos os sinais que o corpo lhe envia. Consegue descodificá-los sempre muito bem, é um atleta que se conhece perfeitamente. Posso dizer que ele é o próprio o preparador físico", explicou Mauri em entrevista ao Tuttosport, que deixou de acompanhar Ancelotti no arranque da presente temporada, quando o treinador italiano assumiu o comando técnico do Nápoles. O preparador físico prosseguiu:

"Lembro-me de algo que Ronaldo me disse: 'professor, demasiada água mata as plantas. Ele considerava as cargas de trabalho demasiado pesadas naquela altura e viu que não estava a ser benéfico para o corpo dele. Conhecer-se a ele próprio é uma grande qualidade para um jogador, Maldini também era assim", acrescentou Giovanni Mauri, que vê o CR7 como um "fenómeno".

"Cristiano é um fenómeno e um atleta de alto nível. Se treinas sempre ao mais alto nível é porque há três fatores no teu método de trabalho: dedicação, competitividade e bom humor. Ele faz tudo com um sorriso na cara e sem relutância, algo que acontece até nos escalões de formação. Estamos a falar de um campeão que não foi logo a correr para o carro quando chegámos às duas da madrugada de um jogo da Liga dos Campeões. Não, ele este pelo menos uma hora no centro de treinos a fazer tratamento e crioterapia. Tem uma dedicação total ao físico", concluiu o preparador.