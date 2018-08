Dia de estreia e Ronaldo faz sonhar o calcio

Arranca este sábado contra o Chievo (17H00, Sport TV3) a aventura italiana do avançado, no jogo de estreia da liga, onde também estará Cancelo. Todos os rivais dos bianconeri partem atrás

O campeonato italiano parecia condenado a viver à sombra do inglês e espanhol, longe do fulgor de outros tempos em que os seus clubes contavam nas suas fileiras com os melhores jogadores do mundo. A supremacia absoluta da Juventus, que em 2017/18 chegou ao sétimo scudetto seguido, também não ajudava. Contudo, acabou por ser precisamente o emblema de Turim a dar uma pedrada no charco, concretizando aquele que os italianos apelidam de "negócio do século": foi a Madrid "roubar" Cristiano Ronaldo ao Real, a troco de uns "míseros" 117 milhões de euros. Uma transferência que colocou, de imediato, os holofotes na Serie A, ou não estivéssemos a falar do jogador mais popular no planeta - e mais seguido nas redes sociais -, vencedor de cinco Bolas de Ouro (entre inúmeros outros prémios individuais) e forte candidato a uma sexta e terceira consecutiva ainda este ano.

O efeito CR7 foi imediato e mediático, mas não beneficiou apenas a Juventus. Os outros principais rivais da Vecchia Signora elogiaram a contratação e terão até beneficiado do sucedido para conseguirem também reforços vindos do estrangeiro e que agora estão interessados em jogar numa liga com renovada visibilidade internacional.

A estreia de Ronaldo, e também do compatriota e novo colega Cancelo, está agendada para hoje, às 17h00, no campo do Chievo Verona, na partida que abre a liga 2018/19. Um desafio que está a criar enorme expectativa - e que terá fortes medidas de segurança - não só na cidade mas também entre todos os adeptos do futebol. Para a Juventus será o primeiro de 38 jogos no campeonato, em que parte como grande favorito, à frente de Nápoles, Roma - os principais adversários nos anos mais recentes -, Inter e AC Milan, os históricos que têm andado arredados da ribalta. Em relação ao último, refira-se, foi o outro grande animador do mercado (ver peça na página ao lado) a par da Juve onde, de resto, foi buscar Higuaín.

Sendo certo que Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, não abdica do título, a verdade é que para os adeptos bianconeri esse será um objetivo secundário. A prioridade é mesmo a Liga dos Campeões, competição que o emblema de Turim não vence desde 1996 e na qual soma cinco finais perdidas desde então. Cristiano Ronaldo, recorde-se, conta no seu palmarés com igual número de triunfos na Champions, quatro deles nas últimas cinco temporadas com a camisola do Real Madrid.

Antes da estreia oficial do CR7, Allegri garantiu não ter "conselhos a dar-lhe", sublinhando: "Será uma novidade para ele e terá de conhecer o futebol italiano", deixando um alerta: "Devemos esquecer a excitação pela chegada de Ronaldo e por os pés na terra. Temos de trabalhar, com humildade, e vencer."